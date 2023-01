Adolescente que viu vítima de chacina ser esquartejada é novamente apreendido

O menor já havia sido detido na última terça-feira, mas liberado

O adolescente de 17 anos que viu uma das vítimas da chacina das famílias Silva e Belchior ser morta e esquartejada foi apreendido novamente neste sábado (28). O garoto foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) nesta manhã.

O menor já havia sido detido na última terça-feira, mas liberado. Na ocasião, ele disse à Polícia Civil (PCDF) que foi contratado por Carlomam dos Santos Nogueira (um dos autores do crime) para ajudar em uma mudança. O jovem então foi à residência em Planaltina onde parte das vítimas estavam sendo mantidas em cárcere, entre o Natal e o Ano-Novo do ano passado, mas supostamente sem saber do que se tratava.

Em 28 de dezembro, o rapaz viu Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, levar um tiro e ser esquartejado. Ele também viu a cova onde Marcos foi enterrado ser cavada por dois dos autores da chacina. Em seguida, ele teria pulado o muro da casa e fugido, assustado.

