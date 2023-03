Adolescente morre ao pular em cachoeira na Ceilândia

O acidente aconteceu no Córrego da Coruja, localizado nas imediações do Setor de Chácaras do P. Norte, em Ceilândia

Um adolescente de 15 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (27), depois de pular em uma cachoeira, no Córrego da Coruja, em Ceilândia, Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena por volta das 17h. O acidente aconteceu no Córrego da Coruja, localizado nas imediações do Setor de Chácaras do P. Norte, em Ceilândia. Chegando ao local, os socorristas encontraram o jovem já fora d`água, que foi resgatado por populares que estavam no local. A vítima estava sem batimentos cardíacos e as manobras de reanimação cardiopulmonar foram iniciadas. Apesar do esforço, o óbito foi declarado após, aproximadamente, 45 minutos de massagem cardíaca. A PCDF foi acionada para o local.