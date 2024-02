Adolescente é detido com dois tabletes de maconha no Gama

A ação ocorreu durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Na noite desta quarta-feira (21), policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram a apreensão de um adolescente envolvido em tráfico de drogas durante uma blitz no Gama, região administrativa do Distrito Federal.

A ação teve início por volta das 23h, quando os policiais do TOR estavam em um ponto de bloqueio na região do Gama e abordaram um veículo em circulação. O motorista do veículo, que se identificou como motorista de aplicativo, relatou que havia pegado o passageiro em Samambaia e tinha como destino Valparaíso de Goiás, no estado vizinho.

A atitude suspeita e o nervosismo do passageiro chamaram a atenção dos policiais, que decidiram realizar uma busca mais minuciosa. Foi durante essa inspeção que os agentes encontraram, dentro da mochila do suspeito, dois tabletes de maconha.