Olimpíadas do Colégio Militar Tiradentes começam com heróis da Marvel

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu início nesta quarta-feira (18) às Olimpíadas 2025 do Colégio Militar Tiradentes (CMT) com uma cerimônia marcada por criatividade e espírito de união. Com o tema Heróis da Marvel, a abertura homenageou personagens como Thor, Capitão América, Pantera Negra e Homem-Aranha, reforçando valores de disciplina, superação e trabalho em equipe.

Realizada na quadra do colégio, a cerimônia contou com a participação de alunos, professores, policiais militares e representantes de batalhões como o BPChoque e o Bope, que apoiaram o evento. Cada companhia de alunos representou um super-herói, com apresentações coreografadas e caracterizações que animaram o público presente.

Os padrinhos e madrinhas das equipes, escolhidos entre o efetivo do colégio, também participaram da solenidade, simbolizando a parceria entre segurança pública e educação.

Para o sargento Ronaldo Pires, coordenador de Educação Física do CMT, o evento vai além das competições esportivas: “Fortalece amizades, promove convivência saudável e ensina valores essenciais para a formação dos nossos jovens”.

As disputas esportivas seguem até o dia 27 de junho, com provas no colégio e no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, que cedeu suas instalações para as modalidades de atletismo.