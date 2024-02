Adolescente de 14 anos é apreendido suspeito de tentativa de homicídio

A ação foi conduzida pela equipe da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sic Vio) da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte)

Na tarde desta quarta-feira (31), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou a apreensão de um adolescente infrator de 14 anos, acusado de participar de uma tentativa de homicídio ocorrida no último domingo (29) na CNH 1 de Taguatinga.

Após uma investigação, os policiais localizaram o adolescente em sua residência. Durante a abordagem, ele tentou ludibriar as autoridades se passando por seu irmão, em uma tentativa de enganar os policiais. No entanto, diante da persistência da equipe, ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), onde foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de falsa identidade.

Na DCA II, durante o interrogatório, o adolescente confessou sua participação na tentativa de homicídio e forneceu informações que levaram à identificação de seus comparsas. Após prestar depoimento à autoridade competente, ele foi liberado e permanecerá à disposição da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para as devidas providências legais.