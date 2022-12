Adolescente acusado de latrocínio em Ceilândia é preso

O adolescente suspeito foi encontrado portando um revólver calibre .32 com uma munição intacta e outra deflagrada

Na noite de ontem (5), por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na QNR 3, em Ceilândia. A vítima era um homem de 42 anos, que foi à óbito no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e intensificou o patrulhamento na região. A equipe do 10º Batalhão avistou um adolescente em uma moto, e durante abordagem, foi encontrado com ele um revólver calibre .32 com uma munição intacta e outra deflagrada.

O cunhado da vítima, que também teve o celular roubado, reconheceu o adolescente detido como sendo o autor do crime. O menor de idade foi encaminhado à Degelacia da Criança e do Adolescente para registro da ocorrência.