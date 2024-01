Administração Penitenciária: educar para reinserir na sociedade

Ações da Seape representam a construção de habilidades, autoestima e perspectivas positivas para reeducandos em busca de uma nova vida

“Celebramos conquistas significativas em 2023 na Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), marcando uma trajetória de progresso e impacto positivo. Temos mais de dois mil reeducandos mais próximos de novas oportunidades, com um aumento de 44% nas inscrições para o Enem em comparação a 2022. Esta ponte para a educação é um passo crucial na jornada de reinserção.

As oficinas Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (Procap), que beneficiaram mais de 800 reeducandos, são mais do que meras atividades. Elas representam a construção de habilidades, autoestima e perspectivas positivas para aqueles que estão comprometidos com a transformação pessoal.

Instituímos o brasão da Polícia Penal, criamos o Manual de Identificação Visual(MIV), além do normativo para a emissão da carteira de identidade funcional. Essas conquistas são a materialização da identidade institucional, refletindo nosso compromisso com a transparência, com a excelência operacional e com a valorização do servidor.

Outra conquista importante foi a realização do curso de formação para mais de 1.500 alunos aprovados no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Esse feito aponta o investimento do GDF na renovação dos quadros e no desenvolvimento profissional. Pensando nisso, adquirimos mais de três mil pistolas Beretta Apx e capacitamos mais de 1.500 policiais para operá-las. Também em 2023, aumentamos a frota operacional com 57 novos veículos e motocicletas.

Além disso, o recorde em atendimentos odontológicos no complexo penitenciário demonstra nosso comprometimento também com a saúde integral dos reclusos, assim como a inauguração da primeira ala de custódia feminina no DF.

À frente da pasta, estamos escrevendo uma história de avanço e superação, em que a educação, a identidade institucional e o compromisso com o progresso convergem. Cada conquista é um passo em direção a um sistema penitenciário mais ressocializador e à construção de um futuro mais promissor para todos os envolvidos.”

Com informações da agência Brasília