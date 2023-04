Administração do Plano Piloto contribui para o empreendedorismo de mulheres em vulnerabilidade social

O Projeto teve início no mês de março e de lá pra cá, em tratativas com a Administração, vem ganhando mais força e formato

A Administração do Plano Piloto, em parceria com o Projeto Transforme-se, definiu a segunda semana de cada mês para empoderar diversas mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. Trata-se de um projeto social que tem como missão o restabelecimento da economia feminina, por meio de exposições na Galeria dos Estados, localizada no Setor Comercial Sul (SCS).

O Projeto teve início no mês de março e de lá pra cá, em tratativas com a Administração, vem ganhando mais força e formato. Estima-se que cerca de 5 mil pessoas transitam pela Galeria dos Estados Diariamente, esse número significa muito para o projeto, que oferta a artigos de artesanato, confeitaria, calçados, roupas e bijuterias.

Na manhã desta quarta-feira o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros apresentou o Projeto Transforme-se à secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Dar autonomia econômica significa poder transformar a nossa pauta, porque não merecemos estar nas páginas policiais. Ampliando a participação econômica das mulheres contribuímos também para a conscientização e combate a todas as formas de violência e opressão às mulheres”, disse.

“O principal objetivo do projeto é contribuir para a mudança de vida de um grupo de mulheres em situação de vulnerabilidade social, transformando também a movimentação econômica da Galeria, pois as vendas femininas também servem como um chamariz de estímulo ao comércio na região. Essas mulheres então passam a ter a oportunidade de mostrar seus trabalhos e garantir uma renda”, pontua o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

O trabalho de muitas empreendedoras contribui para a melhora no cenário econômico local, sobretudo após o período pandêmico. Dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan-DF), mostram que mais de 56 mil empregos foram criados no DF durante nos últimos anos.

O Administrador e as empreendedoras agradeceram a presença da secretária Giselle, que conheceu parte do trabalho e fez um agradecimento à idealizadora do projeto, Daniela Kanno. A Administração e o governo do Distrito Federal vão continuar apoiando mulheres empreendedoras do DF, por meio deste e de outros projetos sociais.

