Adeus, estresse! UBS oferece atividades semanais de relaxamento

Prática foi implementada na rede pública de saúde em 2010 e está aberta para a comunidade de Brazlândia de forma gratuita

Toda semana, os pacientes e funcionários da Unidade Básica de Saúde 1 de Brazlândia contam com um momento de relaxamento e redução de estresse promovido pela equipe técnica da unidade. Às sextas-feiras, a partir das 8h30, os servidores promovem aulas da Técnica de Redução de Estresse (TRE), na área externa da UBS. A prática consiste numa sequência de exercícios, alongamentos e posturas que ativam tremores espontâneos em certos músculos do corpo e liberam as tensões.

A técnica foi introduzida na rede pública de saúde do DF em 2010. Desde então, diversos servidores da Secretaria de Saúde (SES-DF) foram capacitados e diversos grupos regulares da atividade foram criados. As aulas são abertas à comunidade no geral. Em Brazlândia, a população pode procurar as atividades de TRE também na UBS 2, localizada na Vila São José. Lá, a prática ocorre toda quarta-feira, às 8h30.

“A gente faz sete exercícios que estimulam os tremores e, a partir daí, conseguimos fazer a liberação das tensões que há no corpo. Primeiro, nós fazemos um alongamento, depois o relaxamento e, por fim, abrimos espaço para um momento de partilha, no qual os participantes podem compartilhar o que acharam da atividade do dia”, explicou o agente comunitário da UBS 1 Railton Xavier de Jesus.

Já a dona de casa Meire da Silva, 52 anos, revelou que a prática das atividades já faz parte da sua rotina. “Já estou vindo na UBS há quase sete meses. Me sinto muito bem. É algo que a gente não sabe que o corpo precisa liberar. Tem muito cansaço e estresse da rotina do dia a dia. Só tenho a aconselhar as outras pessoas que passam por alguma dificuldade que não deixem de experimentar as aulas de TRE”, defendeu.

Leide Rodrigues é enfermeira da UBS 1 e, segundo ela, a prática dos exercícios da TRE auxilia no melhor atendimento à população que frequenta a unidade. “Eu participo desde 2012. Sinto um relaxamento, momento de bem-estar e de autocuidado que melhora as tensões. Quando a gente está bem, a gente começa a atender melhor os pacientes, transmitindo mais calma e segurança. Isso é muito importante”, pontuou.

Além das aulas da TRE, as UBSs 1 e 2 de Brazlândia promovem outras atividades de saúde entre a comunidade. Às segundas e quartas-feiras, a partir das 7h30, há grupos de caminhada para todas as idades com ponto de encontro na UBS 1. Na UBS 2, há um grupo de Lian Gong — ginástica terapêutica e preventiva chinesa — às terças e quintas-feiras, a partir das 8h.

Com informações da Agência Brasília