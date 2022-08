Adepol e Sindepo se reúnem com Diretor da PCDF

Reunião foi feita para tratar da nova regulamentação da supervisão de dia e da abordagem ao colega Delegado

O Presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) Paulo D’Almeida, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol/DF), Amarildo Fernandes, estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira(22) com o Delegado- Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, para tratar sobre a abordagem abusiva sofrida pelo Delegado da PCDF, Mauro Aguiar, no último dia 13/08.

O Delegado, que estava em serviço e exercia a função de Supervisor de Dia, foi submetido a uma abordagem vexatória e constrangedora.

Em reunião, os presentes afirmaram que o fato gerou “constrangimento e revolta de toda a categoria”. Diante do caso o Delegado- Geral da PCDF determinou a instauração de um procedimento legal para investigar o abuso cometido na abordagem.

Segundo o presidente do Sindepo, “as Entidades Integradas continuarão acompanhando o caso e prestando total apoio ao doutor Mauro, por esse fato lamentável, que atinge toda a carreira dos Delegados de Polícia do Distrito Federal”, afirmou Paulo D’Almeida.

Além disso, ficou ajustado que, a partir de hoje, será implantada uma nova regulamentação da atividade de Supervisor de Dia, adotando modelo que preserve a segurança e a dignidade do cargo. A nova regulamentação está sendo concluída e logo deverá ser informada a todos os delegados.