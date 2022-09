ADEF / IESB empata na estreia do futsal feminino nos Jogos Universitários

A equipe de Brasília chegou a estar perdendo por 2×0 para as paranaenses, mas conseguiram buscar o placar e conquistar o empate

O time de futsal feminino da ADEF / IESB entrou em quadra nesta terça-feira, 20, no Ginásio da APCEF, onde empatou com o Paraná por 2 x 2. A equipe é representante do Distrito Federal nos Jogos Universitários.

As paranaenses surpreenderam e abriram 2 x 0 no placar. Com o resultado negativo, o treinador Lucas Fernandes, pediu para as meninas não ficarem nervosas e elas conseguiram o empate. No fim do primeiro tempo, Novinha fez o primeiro para o time do DF.

Na segunda etapa, o volume de jogo da ADEF aumentou e por pouco o empate não aconteceu. Com o cronometro chegando próximo do fim, o treinador optou pelo goleiro linha e Leticia deixou tudo igual no placar.

“Não fizemos um bom jogo. Os JUBs são curtos e temos que entrar focado amanhã para recuperar os pontos”, afirmou Lucas Fernandes.

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) movimentarão atletas por Brasília até o dia 25 de setembro. No grupo B, a ADEF, está na primeira divisão e entra em quadra nesta quarta-feira, às 15h10, contra o UNISSAU (PB) e encerra a primeira fase com a UCDB (MS).