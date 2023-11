Adasa convoca novos aprovados em concurso público

Com isso, a Adasa fecha 2023 com a convocação de nove aprovados em seu concurso público, o que representa 36% dos concursados

A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) convocará, no mês de dezembro, mais cinco aprovados no último concurso realizado pela agência. A decisão foi tomada após diversas reuniões e ajustes orçamentários/financeiro.

O órgão também garantiu que em 2024 mais sete concursados serão chamados e que, de acordo com as variações orçamentárias/financeiras, pode convocar um número ainda maior.

Com isso, a Adasa fecha 2023 com a convocação de nove aprovados em seu concurso público, o que representa 36% dos concursados. Com os sete que serão chamados no próximo ano, a agência completará 65% do preenchimento dos cargos ofertados, restando nove aprovados. É importante registrar que o órgão segue rigorosamente o prazo de validade para convocações previsto no certame.

“As convocações simbolizam a busca incessante da Adasa por um corpo técnico que continue prestando um serviço de excelência ao cidadão”, destacou o diretor-presidente da agência, Raimundo Ribeiro.

A iniciativa foi comemorada pelo presidente da Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (Sindireta-DF), Ibrahim Yusef. “Isso mostra um esforço concentrado da Diretoria Colegiada da Adasa. É muito importante para a renovação do quadro da agência e fortalece a própria estrutura do órgão. É um momento muito aguardado pelos aprovados no concurso”, ressaltou.

*Com informações da Agência Brasília