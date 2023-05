Acusados por assassinato de jovem de 18 anos no DF são condenados a 25 anos de prisão

A juíza considerou que as provas apresentadas confirmam que os “acusados praticaram os delitos que lhes são imputados”

A 2ª Vara Criminal de Samambaia, no Distrito Federal, condenou os réus do crime por latrocínio e roubo contra Bernardo Brasil Peres, de 18 anos, e a namorada Anna Lívia.

O QUE DIZ A SENTENÇA?

Eric Batista Neres e Cleverson Vítor Santana Oliveira foram condenados a 25 anos e quatro meses de prisão. Eles também pagarão 23 dias-multa, com base em 1/30 do salário mínimo vigente na época do crime, no valor de R$ 929,20.

Lucas Souza Santos cumprirá 29 anos, dois meses e 20 dias de prisão. Ele teve pena maior por ser maior de 21 anos e pagará 35 dias-multa, com base em 1/30 do salário mínimo vigente na época do crime, no valor de R$ 1.414.

A defesa dos réus vai recorrer da decisão. Em nota, os advogados afirmam que “a sentença não espelha o melhor do Direito, regras e doutrinas” e que vão apresentar recurso com base no Código do Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Os três vão cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderão recorrer em liberdade. A juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães considerou que a soltura dos reús traria insegurança à comunidade, “potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime”.

A juíza considerou que as provas apresentadas confirmam que os “acusados praticaram os delitos que lhes são imputados”. “O motivo dos delitos se constituiu pelo desejo de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, restando a vida da vítima Bernardo ceifada”, destacou na sentença.

RELEMBRE O CASO

Bernardo morreu após ser esfaqueado durante um assalto em uma praça pública da QR 208, em Samambaia. O crime aconteceu no dia 2 de setembro de 2022, por volta das 22h. Anna chegou a acionar o Corpo de Bombeiros e o jovem foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu.

Eric foi o condenado pelo roubo e o ataque, enquanto Lucas dava apoio à ação de longe e Cleverson aguardava em um carro utilizado para a fuga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bernardo estudava para cursar medicina e sonhava em participar do programa Médico Sem Fronteiras. Segundo os amigos, ele era um menino tímido, devorador de livros e apaixonado por esportes, animes e mangás.