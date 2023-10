Acusados de matar rapaz em praça pública e na presença de crianças são condenados pelo júri popular

Os réus irão cumprir as penas em regime inicial fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade

O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou os réus, Thiago Alves Carvalho a 23 anos de prisão e Kaio Roger Kaywan Ferreira Lacerda a 12 anos. Eles cometeram um homicídio duplamente qualificado contra Fellipe Cavalcante de Sousa. Os réus irão cumprir as penas em regime inicial fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na noite do dia 6 de junho de 2022, em uma praça do setor QNG, em Taguatinga, Thiago, na companhia de Kaio, causou a morte de Fellipe com disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença do filho do ofendido. Os jurados acolheram a denúncia do MPDFT de que o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Juiz Presidente do Júri destacou que os antecedentes de Thiago são ruins, pois tem condenações criminais transitadas em julgado e praticou novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar. O magistrado também falou que as consequências do crime foram graves, pois o crime ocorreu, segundo testemunha, na presença de crianças. “O que ocasionou severos danos psicológicos em razão do fato que foram obrigadas a presenciar”, declarou o Juiz.