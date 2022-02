Acusados de assassinato por vingança são condenados

Na análise dos fatos, o juiz presidente do Júri destacou que os acusados são reincidentes e possuem mais de uma condenação criminal

Éverton Wesley Fernandes Lima e Ricardo Nogueira foram condenados pelo Tribunal do Júri de Brasília. O crime foi cometido em via pública no dia 5 de fevereiro de 2021, nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária – CPP. Éverton foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão e Ricardo à pena de 18 anos e oito meses.

De acordo com os autos, os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, quando ela deixava o CPP para ir ao trabalho externo.

Segundo a denúncia do MPDFT, o crime foi qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, que estaria desarmada e em desvantagem numérica, e pelo motivo torpe, vez que praticado para vingar a morte de outro criminoso, de apelido ‘Barriga’.

Na análise dos fatos, o juiz presidente do Júri destacou que os acusados são reincidentes e possuem mais de uma condenação criminal transitada em julgado. Para o magistrado, os réus agiram com reprovabilidade intensa, pois “cometeram o homicídio em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, em horário de grande movimento, em via de intensa circulação de pessoas, demonstrando ousadia e total desprezo à ordem pública, ajudando a aumentar ainda mais a sensação de insegurança que aflige todos que trabalham e/ou circulam naquela região”.

Éverton e Ricardo irão cumprir as penas em regime inicial fechado e não poderão recorrer em liberdade. Segundo o juiz, os acusados deverão continuar presos, “pois persistem as razões que autorizaram suas custódias cautelares. Praticaram crime gravíssimo, em plena via pública, movimentada, à luz do dia, demonstrando total desapreço pela vida humana e à ordem pública”.