Acusado de estuprar menina de 13 anos é preso

Por volta das 20h de ontem (14), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem acusado de estuprar uma menina de 13 anos.

A vítima foi abordada em Arnigueiras por volta das 17h, por um homem que dirigia um Ford Ka e a obrigou a entrar no carro. Ele a levou para um terreno atrás da UPA do Núcleo Bandeirante, onde a estuprou. Depois, deixou a menina nos fundos de um mercado atacadista na ADE Águas Claras. Populares que passavam pelo local a socorreram e chamaram a polícia.

Policiais dos batalhões de Águas Claras, Guará e Patamo mobilizaram-se para a busca e captura do criminoso, utilizando informações da placa do carro fornecidas pela menor. Os policiais localizaram o proprietário do veículo, que informou ter alugado o carro para outra pessoa utilizar como Uber.

Com o auxílio do proprietário, que possuía um rastreador no veículo, os policiais conseguiram abordar o veículo na EPTG, próximo ao Guará, por volta das 20h. No local, o indivíduo negou o crime admitindo apenas que havia beijado a vítima. Admitiu também ofereceu 30 reais para que ela não contasse à mãe.

O detido foi encaminhado para o 21º Delegacia para registro da ocorrência. O autor é reincidente de crime contra mulheres.