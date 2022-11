Acompanhe o atendimento itinerante de energia elétrica nesta semana

Além da agência móvel, consumidores podem ter acesso a serviços desse segmento em postos distribuídos nas regiões administrativas

Consumidores que precisarem resolver questões com a Neoenergia podem contar, nesta semana, com o carro de atendimento móvel da concessionária. Desta segunda (7) a sexta-feira (11), a agência itinerante estará no Lago Sul.



Nesse local, estarão disponíveis todos os serviços técnicos e comerciais da empresa, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros. Os clientes também podem buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

Além da agência móvel, existem seis pontos fixos de atendimento presencial no DF, distribuídos entre Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Taguatinga, Samambaia e Lago Sul ­- sem necessidade de agendamento. Há ainda os sete postos do Na Hora.

Confira, abaixo, o cronograma de atendimento desta semana.

