Ações reforçam cobertura vacinal no DF

Somente na Feira do Guará foram 744 doses aplicadas. Secretaria de Saúde do Distrito Federal reforçou ações extramuro

O Ítalo Ferreira ganhou o apelido de “Orgulho do Zé Gotinha”. Aos 31 anos, ele exibe o cartão de vacina com o registro de todas as doses recebidas desde que era um bebê, em 1991. Ainda assim, Ítalo estava com a proteção contra a covid-19 e a gripe atrasadas. Isso mudou hoje (17), graças à ação da Secretaria de Saúde na Feira do Guará, onde Ítalo trabalha. “Fica bem mais fácil porque eu trabalho aqui. Vi no Instagram que ia rolar a vacinação e trouxe o meu cartão”, contou.

Ao longo do dia, foram 744 doses aplicadas, entre imunizantes contra covid-19, gripe e contra outras doenças, conforme o calendário de vacinação. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Fabiane Soares Fonsêca, lembra que mesmo quem não tiver o cartão de vacina da época da infância, como o Ítalo, também pode se vacinar. “Emitimos um novo cartão na hora. O importante é se proteger. Apenas no caso das crianças é que pedimos para realmente trazer o cartão porque precisamos ver o que já foi aplicado”, explica. Se necessário, uma pessoa pode tomar duas, três ou até mais vacinas em um mesmo dia.

Servidores da Secretaria de Saúde também aproveitaram o movimento para oferecer outros serviços, como testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e orientações de saúde bucal. O estudante David Rafael Rabelo, de 22 anos, por exemplo, aproveitou a ação na feira para se vacinar contra a gripe e acabou recebendo orientações sobre como cuidar dos dentinhos do seu irmão Gustavo, de um ano. “Facilitou ter a vacina aqui. É bem perto de onde a gente mora e o atendimento foi bem rápido”, agradece.

Além da feira do Guará, outros 18 locais do DF tiveram pontos de vacinação no sábado, entre unidades básicas de saúde e espaços de grande movimentação de pessoas, como shoppings e feiras. “Vamos aumentar a cobertura vacinal no DF. É nesse caminho que nós vamos aumentar a nossa cobertura, não esquecendo do nosso carro da vacina, que faz um trabalho itinerante de porta em porta”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A lista dos locais de vacina é atualizada diariamente no site da Secretaria de Saúde.

Com informações da Secretaria de Saúde