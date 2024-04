Ações preventivas priorizam cultura do respeito no ambiente escolar

No cenário educacional do Distrito Federal, a Secretaria de Educação (SEEDF), através da Assessoria Especial de Cultura da Paz, tem concentrado esforços para enfrentar e prevenir o bullying nas escolas. Reconhecendo a urgência de criar ambientes escolares seguros e acolhedores, a SEEDF desempenha diversas iniciativas que se destacam por sua abordagem proativa e abrangente, com o objetivo de fomentar uma cultura de respeito, empatia, solidariedade e paz entre os membros das comunidades escolares.

O bullying não só prejudica o bem-estar emocional e psicológico das vítimas, mas também compromete o ambiente escolar como um todo, interferindo no processo de aprendizagem e no desenvolvimento saudável dos jovens.

Confira a série de ações da SEEDF que envolvem a temática em apreço, entre elas:

O “Guia de Valorização da Vida – Orientações e prevenção ao bullying, automutilação e suicídio na escola”, que visa promover debates e reflexões com os profissionais da Secretaria de Educação do DF acerca de questões emergentes que perpassam a saúde mental e têm íntima relação com a escola, a saber: bullying, suicídio e automutilação.

A ideia do documento é orientar os profissionais para além de uma ótica remediativa e punitiva, visando refletir de que forma podemos trabalhar no cotidiano da escola de maneira preventiva, alinhando propostas de ações que contribuam para a formação e para o desenvolvimento integral dos estudantes, famílias e comunidade escolar.

O documento encontra-se disponível no site da SEEDF.

A Secretaria de Educação (SEEDF), por meio da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (Subin), elaborou o “Guia de Valorização da Vida“, um documento que busca promover reflexões e ações preventivas relacionadas à saúde mental no ambiente escolar

O “Caderno Orientador – Convivência Escolar e Cultura de Paz”, que também aborda as temáticas em questão, sendo suporte aos professores, gestores e demais profissionais da educação.

“Fluxo de encaminhamento de estudantes com demandas de saúde mental e/ou dificuldades no desenvolvimento e aprendizagem”, que é uma parceria das secretarias de Educação e de Saúde. O objetivo é que o atendimento seja integrado, garantindo a troca de informações entre as pastas.

Orientação Educacional em parceria com Pedagogos e Psicólogos Escolares do SEAA atuam na prevenção, acolhimento, intervenção educacional e acompanhamento das situações relacionadas às de violências múltiplas, entre elas o bullying. Nesse sentido, as equipes de apoio favorecem a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes, bem como da promoção da cultura de paz junto a comunidade escolar.

Projetos de Sensibilização:

A sensibilização é essencial para aumentar a conscientização sobre o bullying e seus efeitos prejudiciais. Através de projetos educativos como o Namoral, a SEEDF busca envolver alunos, pais, professores e funcionários na reflexão sobre o impacto do bullying e na promoção de valores éticos e de integridade.

Formação de Professores:

Os educadores desempenham um papel fundamental na prevenção e intervenção do bullying. Por isso, a oferta de cursos, palestras e workshops visa capacitá-los para identificar, lidar e prevenir o bullying, além de promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos estudantes.

Criação de Protocolos de Atuação:

A elaboração e divulgação de protocolos de atuação estabelece diretrizes claras e eficazes para lidar com situações de bullying, garantindo o apoio necessário às vítimas e promovendo a responsabilização dos agressores.

Caderno de Projetos “Cultura de Paz nas Escolas”:

O Caderno de Projetos reúne práticas exitosas desenvolvidas pelas unidades escolares, demonstrando resultados positivos na promoção de um ambiente escolar mais pacífico e inclusivo. Essas práticas incluem ações de conscientização, formação de alunos e professores, atividades pedagógicas e campanhas educativas.

Programas de Mediação de Conflitos:

A implementação de programas de mediação de conflitos envolve alunos, professores e a comunidade escolar na busca por soluções pacíficas e construtivas para resolver conflitos interpessoais, prevenindo o surgimento de situações de bullying.

O suporte psicossocial oferecido aos alunos vítimas de bullying, por meio de profissionais especializados, como psicólogos e assistentes sociais, é crucial para oferecer apoio emocional, orientação e encaminhamento para serviços de apoio externos quando necessário.

Promoção de Valores Humanos:

A promoção de valores como respeito, tolerância, empatia, cooperação e solidariedade é incentivada através de atividades pedagógicas e eventos culturais que valorizam a diversidade e promovem uma convivência pacífica entre os estudantes.

Para a chefe de Assessoria da Cultura de Paz nas Escolas, Ana Beatriz Goldstein, é fundamental promover um ambiente escolar onde todos se sintam seguros e respeitados. “Nossas iniciativas visam não apenas combater o bullying, mas também promover valores éticos e virtudes que são essenciais para uma convivência saudável e pacífica dentro das escolas”, afirma.

Com informações da Agência Brasília