Ações preventivas deixam Vicente Pires preparada para chuvas

O objetivo é evitar o entupimento, que pode causar alagamento na região durante as chuvas

O GDF Presente, em parceria com a administração regional de Vicente Pires, Secretaria de Governo, Novacap e Terracap, promoveu ações de preparação da região para o período chuvoso, trabalhando na desobstrução e manutenção das bocas de lobo. O objetivo é evitar o entupimento, que pode causar alagamento na região durante as chuvas. Durante esse trabalho, as áreas também tiveram troca de meio-fio vazado.

“Fizemos trocas de tampas e de meios-fios, limpezas, manutenção e drenagem de águas fluviais. Estamos cuidando da cidade e cuidando das pessoas. É tempo de ação!”, garante Rodrigo Caverna, coordenador do Polo Central 2. Ele explica que a escolha das áreas das regiões que receberam os trabalhos levou em conta as demandas da ouvidoria e da população.

Preparação

Participaram dos trabalhos funcionários do Polo Central 2 e da Coordenação e Diretoria de Obras da Administração de Vicente Pires. Além disso, a ação teve apoio da Novacap e da Terracap, que forneceram um caminhão de hidrojato.

Segundo o administrador, o equipamento garante a total desobstrução. “Quando vamos limpar, tiramos a tampa, o servidor entra, tira lixo e lama, depois coloco a tampa. Com o hidrojato, a rede fica totalmente livre, deixando com que seja feita a captação e não haja entupimento”, explica Daniel de Castro Sousa.

Para Daniel, a ação se junta a outros trabalhos em Vicente Pires para combater os problemas no período de chuvas. O administrador conta que foi feita uma obra na cidade que garantiu uma captação forte, com 22 bacias de contenção e 86 dissipadores (estrutura armada, responsável por amenizar o impacto da água nas ruas).

“Vem muita chuva, mas a cidade não tem tantos focos de alagamento. Temos dois pequenos problemas, que são monitorados e ocorrem onde não passou a obra. A nossa cidade está pronta para passar o período de chuva, porque foi extremamente cuidada”, completa.

Com informações da Agência Brasília.