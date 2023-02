Ações integradas garantem segurança na primeira noite de Carnaval

Para facilitar a atuação, as forças de segurança têm como base a estrutura da Cidade Policial, montada ao lado da Torre de TV

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que, da noite de sexta-feira (17) até a madrugada deste sábado (18), não foram registradas ocorrências graves relacionadas aos eventos de Carnaval espalhados pelo DF.

A folia está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Para facilitar a atuação, as forças de segurança têm como base a estrutura da Cidade Policial, montada ao lado da Torre de TV. No local, que serve como ponto de apoio aos agentes, há os comandos móveis das corporações.

Carnaval da paz

Da noite de sexta-feira (17) até a madrugada deste sábado (18), a Polícia Militar não registrou ocorrências criminais relacionadas ao Carnaval. O policiamento convencional permanecerá em todo o DF, assim como os atendimentos pelo telefone 190. Também participam do policiamento da Operação Carnaval 2023 equipes especializadas, como as da Cavalaria, Batalhão de Trânsito, motopatrulhamento, Batalhão de Operações Aéreas (Bavop) e de Cães (BPCães), além de Rotam e Choque.

A Polícia Civil fez dois registros de furto de celular, ocorridos durante os eventos de sexta. A Delegacia Móvel da PCDF está na Cidade Policial, onde é possível registrar ocorrências e bloquear celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede.

A Delegacia Móvel conta com o apoio do ônibus do Instituto de Identificação (II). O local serve para identificação de pessoas, em casos da não apresentação de documentação pessoal durante as abordagens.

O posto conta, ainda, com o apoio de equipes compostas por agentes de custódia da corporação. Caso algum foragido seja reconhecido, será preso imediatamente e levado à 5ª DP.

O Corpo de Bombeiros realizou dois atendimentos clínicos, com liberação dos pacientes no local, e uma ocorrência de via de fato. Para os dias de folia, a corporação pede atenção especial com crianças e idosos e orienta o público a alimentar-se de forma adequada, ingerir bastante água e fechar registro de água e gás ao sair de casa, para evitar inundações e incêndio. Outra recomendação é a de, em ambientes fechados, observar a presença de brigadistas, preventivos e saídas de emergências.

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil fiscalizou, até agora, toda a estrutura provisória de 40 locais de eventos de Carnaval, verificando itens como geradores, tendas, pórticos, arquibancadas, circuitos elétricos e carros de som, além da estabilidade e do aterramento de todas as estruturas. O foco é a segurança dos usuários.

Caso o cidadão encontre situação de risco em um evento, deve entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil, por meio do telefone 199. Há equipes de plantão 24h para atender as solicitações.

O DF Legal interditou e multou um bloco de Carnaval no Plano Piloto, por constatar irregularidades na formação.

Segurança viária

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) coordenou a 21ª edição da Operação Força Conjunta, uma ação integrada entre os órgãos de trânsito locais: Detran-DF, PMDF, DER-DF e PRF. A atuação ocorreu no Plano Piloto.

Ao todo, as equipes abordaram 777 veículos e flagraram 89 condutores dirigindo sob a influência de álcool, 22 com a CNH vencida, nove inabilitados e uma motocicleta com o escapamento alterado. Outras 111 pessoas foram autuadas por motivos diversos.

O efetivo empregado na operação foi de 150 agentes e policiais, 38 viaturas, 14 guinchos operacionais e uma aeronave.

Em Águas Claras, o Detran-DF efetuou a Operação Rescaldo, entre as 4h50 e 7h deste sábado. Na ação, foram flagrados mais 16 condutores dirigindo após o consumo de bebida alcoólica, tendo dois deles autuados, ainda, por evasão da blitz. Em outra abordagem, os agentes flagraram um condutor inabilitado.

Proteção à mulher

A Secretaria da Mulher estará presente na Cidade Policial na Torre de TV, durante todo o Carnaval, de sábado a terça-feira (21), das 9h às 17h. Estão sendo distribuídos folhetos informativos sobre os programas e projetos da pasta, que também promove um bate-papo sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e a importância da formalização das denúncias.

Também está sendo feita a distribuição de cartazes nos principais pontos comerciais e bares do DF, incentivando as mulheres a pedirem ajuda caso se sintam em situação de vulnerabilidade durante os festejos no DF.

Os registros de ocorrência podem ser efetuados em qualquer delegacia nas regiões administrativas, nas unidades dedicadas ao atendimento da mulher – a Deam I, que fica na Asa Sul, e a Deam II, no centro de Ceilândia – ou, ainda, por meio do canal Maria da Penha Online..

*Com informações da Agência Brasília