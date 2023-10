Ações de prevenção à saúde começam nesta quinta (19) no Metrô-DF

Haverá aferição de pressão, testes de glicemia e orientações sobre câncer de mama e de próstata; ação voluntária percorrerá nove estações

Usuários do Metrô-DF poderão conferir a pressão arterial e fazer teste de glicemia capilar de forma gratuita em nove estações. Também receberão orientações sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata. A iniciativa começa nesta quinta-feira (19), pela Estação Central.

O trabalho voluntário será empreendido pela empresa Santa Paula Medicina Laboratorial, como parte das atividades do programa Saúde nos Trilhos, da Gerência de Projetos Especiais do Metrô-DF.

O objetivo é proporcionar formas de prevenção à saúde, orientando o público em geral nos meses conhecidos como Outubro Rosa e Novembro Azul, que marcam a mobilização sobre a importância e ações preventivas ao câncer de mama e ao de próstata.

Em setembro, o Metrô-DF recebeu a XIII Feira de Saúde, promovida pela Associação Médica de Brasília, registrando 4.270 atendimentos gratuitos, entre testes, orientações, esclarecimentos e encaminhamentos. Na ocasião, os testes de glicemia identificaram 16 pessoas com níveis de glicemia acima do normal e que não sabiam do diagnóstico.

Veja abaixo o cronograma das ações preventivas empreendidas neste mês e em novembro pelo Metrô-DF.

→ Quinta-feira (19)

Estação Central, das 9h às 12h

→ Dia 24

Estação Shopping, das 9h às 12h

→ Dia 26

Estação Ceilândia Centro, das 9h às 12h

→ Dia 31

Estação Águas Claras, das 9h às 12h

→ 9/11

Estação Ceilândia Sul, das 9h às 12h

→ 14/11

Estação Guará, das 9h às 12h

→ 16/11

Estação Taguatinga Sul, das 9h às 12h

→ 21/11

Estação Central, das 9h às 12h

→ 23/11

Estação Ceilândia Centro, das 9h às 12h.

*Com informações do Metrô-DF