Acidente no Eixão deixa quatro vítimas feridas

Todos os envolvidos precisaram ser encaminhados ao Hospital de Base

Um grave acidente no Eixão, próximo ao Buraco do Tatu, sentido Asa Norte, deixou quatro pessoas feridas. A colisão aconteceu na madrugada deste sábado (3).

Os carros envolvidos são um Renault Clio de cor prata e um Peugeot de cor branca. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas.

Segundo os bombeiros, a motorista do Renault Clio, uma jovem de 24 anos, ficou presa às ferragens e sofreu fratura no rosto e ferimentos diversos. No carro havia uma passageira, uma mulher de 38 anos. Ela foi encontrada fora do veículo, mas se queixava apenas de dores de diversas.

No segundo carro envolvido, o Peugeot, também havia duas pessoas. O motorista, um homem de 40 anos, teve provável fratura na perna esquerda. Já a passageira, de idade não informada, apresentava fratura exposta na perna esqeurda.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital de Base.