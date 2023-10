Acidente na EPIA deixa pista interditada esta terça-feira (17)

Durante o atendimento, o acesso a via PQEB (final da W3 Norte) ficou totalmente interditada e após a conclusão dos trabalhos por parte do CBMDF o local ficou aos cuidados do DER

Uma colisão entre dois veículos de passeio na EPIA, acesso a via PQEB (Parque Estação Biológica, referência final da W3 Norte), deixou a pista interditada durante todo o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) responsável pela ocorrência.

O primeiro veículo envolvido era conduzido por uma mulher de 76 anos. Na chegada das equipes de socorro do CBMDF, a paciente estava fora do veículo e após avaliação, foi contatado que ela não tinha nenhum ferimento. A condutora e única ocupante do veículo optou por não ser transportada para uma unidade hospitalar.

O segundo carro era conduzido por um homem de 26 anos, que não apresentava ferimentos ou lesões aparentes, após atendimento por parte dos socorristas do CBMDF não necessitou de transporte para uma unidade hospitalar.

