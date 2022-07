Acidente na DF-251 deixa motociclista sem vida

Colisão ocorreu próximo ao distrito de Marajó, em Cristalina-GO

Um acidente envolvendo carro de passeio e motocicleta na DF-251, na noite de sexta-feira (15), resultou na morte de um motociclista. A colisão ocorreu próximo ao distrito de Marajó, em Cristalina-GO.

O piloto da motocicleta Yamaha XTZ 150 de cor azul não teve nome e idade revelados. Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local, já o encontrou sem vida.

O motorista do VW Voyage de cor branca é um homem de 60 anos. Ele não se feriu no acidente, embora a parte dianteira do veículo tenha ficado totalmente destruída.

Foto: CBMDF/Divulgação

A dinâmica da colisão não foi informada.