Acidente na BR 070 deixa motociclista em estado grave

Uma colisão entre um carro e uma moto, na BR 070, durante a tarde desta segunda-feira (10), em frente ao acesso do Setor H Norte, deixou um motociclista em estado grave.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O carro, um Ford KA vermelho, era conduzido por uma mulher de 37 anos, que foi atendida no local e não apresentava ferimentos, estava consciente, porém, confusa. Ela foi transportada para o HRC.

Já a motocicleta, uma Kawasaki preta, era conduzida por um homem de 43 anos, atendido pela equipe de socorro do CBMDF com trauma craniano grave, dificuldades respiratórias, corte no crânio e fratura no punho esquerdo. Ele foi transportado ao HRC inconsciente.

Duas faixas da via ficaram interditadas, e o local ficou aos cuidados do DER.