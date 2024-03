Acidente na BR 040 deixa duas pessoas feridas e causa interdição parcial da via

Um grave acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (19) na via Epia Sul (BR 040), sentido Valparaíso – GO, logo após a entrada do BRT em Santa Maria, deixando duas mulheres feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 16h23, deslocando duas viaturas para o local do sinistro.

Segundo informações do CBMDF, o veículo envolvido, um Renault Clio branco, acabou lateralizando após colidir com muretas de concreto no acostamento. A condutora, identificada como Sra. R. M. G., de 45 anos, foi prontamente atendida pelos socorristas, apresentando uma luxação no tornozelo direito e dores abdominais. Ela foi transportada, consciente e orientada, ao Hospital Regional de Santa Maria para receber atendimento médico especializado.

Acompanhante da condutora, a Sra. M.A.N., de 50 anos, também sofreu lesões devido ao acidente, incluindo uma provável fratura na clavícula e um hematoma na perna esquerda. Assim como a condutora, foi encaminhada ao mesmo hospital, consciente e orientada.

Devido ao atendimento às vítimas e aos procedimentos de segurança, uma das faixas da BR 040 foi interditada temporariamente, causando impacto no tráfego da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle da situação no local após a atuação do Corpo de Bombeiros.

Até o momento, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. As autoridades competentes devem realizar a devida investigação para determinar a dinâmica do ocorrido.

A ocorrência mobilizou diversas equipes de resgate e evidenciou a importância da cautela e da atenção constante ao dirigir, especialmente em vias de grande movimento como a BR 040.