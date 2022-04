Acidente na BR 020 deixa uma vítima em estado grave

O homem, de 82 anos, dirigia o carro popular e sofreu um trauma de tórax, edema na cabeça e outras escoriações

Um acidente na BR 020, envolvendo dois veículos, uma camionete e um carro popular, deixou um dos motoristas em estado grave na tarde deste sábado (09).

O homem, de 82 anos, dirigia o carro popular e sofreu um trauma de tórax, edema na cabeça e outras escoriações, ele foi levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBB) pelo resgate aéreo.

Foto: CBMDF

A colisão aconteceu na altura do posto São Roque, sentido Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar o socorro na cena.

Ainda no carro do senhor de 82 anos, estava uma passageira. Ela sofreu um corte no rosto e sentia dores na região dorsal no momento do atendimento, foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá (HRP).

A camionete era conduzida por um homem de 41 anos, que não se feriu.

Nas imagens divulgada pelo CBMDF é possível entender um pouco sobre como aconteceu o acidente. A camionete atingiu por trás o carro popular, que ficou destruído. Não existem informações sobre a dinâmica completa do ocorrido.

A pista foi fechada no momento do pouso da aeronave que socorreu o senhor de 82 anos. A cena ficou aos cuidados da Policia Rodoviária Federal (PRF).