Acidente envolvendo três veículos deixa feridos na EPTG

Na tarde desta terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de colisão entre três veículos na alça de acesso da EPTG para Águas Claras.

Ao total, cinco pessoas estavam nesses três veículos, e apenas um homem de 58 anos, condutor de um HB20, não se feriu. Um homem de 48 anos, condutor de um prisma, foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com escoriações no membro superior esquerdo e cervicalgia.

O terceiro carro envolvido, um Voyage, estava com três pessoas dentro, e todas foram levadas ao HRT. A condutora, uma mulher de 54 anos, alegou dores no membro inferior esquerdo, e também estavam no carro uma mulher de 35 anos, que sofreu um corte profundo na altura da virilha e reclamou de dores abdominais, e sua filha, uma bebê de sete meses, que apresentou corte na orelha esquerda e no lábio inferior. Todas estavam conscientes e orientadas.

As faixas da via foram interditadas durante o atendimento, mas o CBMDF não soube informar sobre a dinâmica do acidente.