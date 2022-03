Acidente envolvendo motociclista e carreta termina em morte no Gama

Segundo os Bombeiros, o condutor da moto morreu antes da chegada do socorro

Um motociclista foi a óbito após ser atingido por uma carreta, próximo a região do Gama, na DF-190. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), não se sabe a dinâmica do acidente.

Os Bombeiros chegaram ao local e encontraram o condutor da carreta ao lado do veículo e já constataram que não havia ferimentos. Já o condutor da motocicleta, não havia resistido e morreu antes da chegada do socorro.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).