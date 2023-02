Acidente entre motos termina em morte e poste caído

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a primeira moto atingiu o poste, chegando a ficar presa

Um motociclista faleceu, na manhã deste domingo (26), após colidir com um poste de iluminação pública na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O acidente ainda envolveu outra moto e o piloto precisou ser levado ao hospital em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a primeira moto atingiu o poste, chegando a ficar presa. O poste caiu na pista da marginal, fazendo com que duas faixas fossem interditadas para o atendimento.

A corporação não soube informar a dinâmica do acidente. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para realizar a perícia no local.