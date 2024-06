Acidente entre carro e motocicleta deixa dois feridos em São Sebastião

Nesta sexta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de acidente entre veículos envolvendo um carro e uma motocicleta. Duas pessoas saíram feridas. O acidente aconteceu na DF 473, em frente ao Crixá, região de São Sebastião.

No local da emergência, a equipe de socorro verificou que se tratava de uma colisão envolvendo um FIAT/Argo de cor prata e uma motocicleta de cor cinza.

No automóvel, havia somente o condutor, de 36 anos, que não se feriu, não havendo necessidade de transporte à unidade hospitalar.

Na motocicleta havia um jovem, de 22 anos, atendido pelos socorristas com dores no ombro direito e cortes na face. Também na motocicleta estava uma jovem, de 17 anos, com corte na cabeça e na perna direita. Ambos foram transportados ao IHBB, conscientes, orientados e estáveis.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).