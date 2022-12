Acidente entre caminhão e carro na BR 251 resulta em óbito

A colisão ocorreu na BR 251, altura do Km 34, próximo ao Caje, São Sebastião – DF

No período da tarde da última sexta, uma carreta e um veículo de passeio colidiram na BR 251, o que causou a morte de um dos motoristas, de 37 anos. O homem conduzia o carro quando se envolveu na colisão frontal, sendo desencarcerada das ferragens apresentando múltiplas fraturas pelo corpo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 18h44.

A vítima ainda estava viva quando o CBMDF chegou ao local, ele foi localizado inconsciente no interior de seu carro, já apresentando parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram o reanimar, contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O condutor do caminhão, senhor L.A.P., 65 anos, foi atendido e avaliado, mas não se feriu, e portando, não houve necessidade de transporte à unidade de saúde.

O trânsito foi interditado temporariamente em ambos os sentidos da via, para o atendimento à vítima. O CBMDF não tem as dinâmicas do acidente, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a perícia foram acionadas