Acidente em Vicente Pires deixa dois feridos

Uma colisão frontal entre veículos de passeio na marginal da Vicente Pires, altura da Castelo Forte sentido Plano Piloto, deixou duas vítimas nesta segunda-feira (22). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência.

Chegando ao local, a equipe de socorro verificou que se tratava de uma colisão frontal. E de imediato, avaliaram as vítimas do acidente envolvendo um VW Gol de cor branca, conduzido por uma mulher de 27 anos que estava consciente, orientada, com dores no punho e tornozelo. Ela foi transportada para o Hospital de Base.

Já o FIAT Strada de cor branca, conduzido por um homem de 38 anos, estava consciente, orientado, com escoriações leves, e reclamava de dores, foi transportado para o Hospital de Taguatinga.

A perícia foi acionada para as providências que o caso requer. Os veículos ficaram aos cuidados do DER.