Acidente em São Sebastião deixa quatro feridos

Uma colisão frontal na BR 251, entre um Fiat Strada e uma camionete deixou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu próximo ao CAJE, a um quilômetro do trevo de entrada da Cidade de São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro.

Os dois veículos ficaram extremamente danificados e a batida foi intensa. O Fiat Strada pegou fogo minutos depois da colisão. Felizmente, o condutor do carro foi retirado por um cabo da Polícia Militar do DF (PMDF), que transitava pelo local.

O automóvel queimou por completo e o motorista foi levado a uma unidade médica. Estava consciente, orientado e estável. Houve também o apoio do SAMU com uma ambulância e duas “motolâncias”.

Já na camionete, uma Chevrolet S-10, havia três pessoas. A motorista, identificada como M. C. M. S. S. de 42 anos, o adolescente e filho, J. G. S. N. de 13 anos e a filha, M. I. S. N. de 01 ano de idade.

A frente do carro ficou completamente destruída. A condutora reclamava de dor no peito e tinha escoriações abaixo da sobrancelha esquerda.

O menino apresentava edema no pé direito e uma provável fratura no tornozelo e a menina apresentava edema na região direita da face e um edema e hematoma no lado direito da cabeça. Todos estavam conscientes, orientados e estáveis, e foram encaminhados para o Hospital de Base de Brasília.

Durante o atendimento às vítimas e o combate ao incêndio do veículo, a via foi interdita nos dois sentidos e, após a desmobilização do CBMDF, a estrada ficou aos cuidados da PMDF. A dinâmica do acidente não foi informada.

Veja a cena da tragédia: