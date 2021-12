Acidente deixa ao menos um morto no Paranoá

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave após batida entre um ônibus e uma motocicleta no Paranoá. Acidente está em apuração.

Um acidente de trânsito grave na região do Paranoá pode ter deixado até o momento uma pessoa morta e outra ferida.

As informações são do Corpo de Bombeiros, que está neste momento ajudando no resgate das vítimas e na organização do trânsito no local.

Segundo os policiais, a colisão foi entre um ônibus e uma moto. Por enquanto, são estas as informações. Acompanhe mais notícias em breve.