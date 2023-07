Acidente de trânsito em Planaltina deixa três feridos

O primeiro veículo envolvido, um GM/Classic de cor prata, estava no canteiro lateral da via, e era conduzido por uma jovem de 19 anos

Uma colisão de veículos resultou em três vítimas em frente à Unidade Básica de Saúde de Planaltina, Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro na ocorrência nesta quinta-feira (27).

O primeiro veículo envolvido, um GM/Classic de cor prata, estava no canteiro lateral da via, e era conduzido por uma jovem de 19 anos. O segundo veículo envolvido, um Nissan/Versa de cor cinza estava parado no cruzamento entre as vias e era conduzido por uma mulher de idade não informada.

Em um dos veículos envolvidos havia também uma terceira vítima, um homem de 28 anos. Todas as vítimas foram atendidas e avaliadas pela equipe de socorro.

As condutoras tiveram um episódio de crise nervosa, porém, estavam estáveis. Devido ao evento ter ocorrido exatamente em frente à UBS 20 as vítimas foram caminhando acompanhadas por militares à própria unidade de saúde.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local.