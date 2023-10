Acidente de moto no SIA deixa dois feridos

A equipe do CBMDF responsável por prestar socorro informou que o condutor da moto e a passageira apresentavam ‘várias escoriações pelo corpo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu duas pessoas após um acidente de moto no Setor de Cargas Sul, no SIA, na manhã desta sexta-feira (13). O motorista e a passageira foram socorridos e levados ao Hospital de Base de Brasília conscientes.

A equipe do CBMDF responsável por prestar socorro informou que o condutor da moto e a passageira apresentavam ‘várias escoriações pelo corpo’. O jovem de 24 estava com suspeita de fratura do fêmur esquerdo e apresentava incomodo no tórax, segundo relato da equipe socorrista. A moça que estava na garupa sentia dores no pescoço, pernas e havia chances de uma fratura no braço esquerdo.

Uma das vias no trecho 04 do SIA em direção ao Plano Piloto, onde foi o ocorrido, deve que ser interditada