PMDF apreende arsenal e prende dois homens que efetuavam disparos em chácara

Miras ópticas, supressores de ruídos para espingardas, carregadores e outros acessórios também foram apreendidos

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) efetuaram a prisão de dois homens e apreenderam um verdadeiro arsenal na tarde desta sexta-feira (13), em uma chácara próxima à BR-060.

Os policiais patrulhavam a região do Gama quando receberam informações sobre disparos de armas de grosso calibre em uma área de chácara próxima ao Engenho das Lages, às margens da BR-060. Equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram imediatamente ao local e, durante a aproximação, ouviram mais disparos. Os policiais abordaram dois homens armados, e uma busca no imóvel resultou na apreensão do seguinte material:

Uma espingarda calibre 12;

Uma pistola calibre .380, equipada com lanterna acoplada e dois carregadores;

Uma pistola calibre 9mm, acompanhada de seis carregadores;

Um revólver calibre .38;

Um revólver calibre .357;

Além de mais de 3.600 (três mil e seiscentas) munições de diversos calibres;

Miras ópticas, supressores de ruídos para espingardas, carregadores e outros acessórios também foram apreendidos.

Os dois suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 20ª Delegacia para o registro da ocorrência.