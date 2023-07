Acidente com carro deixa motociclista ferido

Duas faixas precisaram ser interditadas para o atendimento à vítima, o que causou um impacto no trâsito da rodovia

Por volta das 10h30 desta quinta-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta ao lado da estação do BRT, próximo ao Catetinho, sentido Brasília.

No local, a equipe se deparou com uma colisão envolvendo um Renault Clio, que era conduzido por um homem de 64 anos que não se feriu, e uma moto, que era pilotada por um homem de 25 anos que precisou ser atendido e transportado ao Hospital de Base. Ele estava consciente e orientado, mas se queixava de dores nas pernas e apresentava diversas escoriações.

Duas faixas precisaram ser interditadas para o atendimento à vítima, o que causou um impacto no trâsito da rodovia. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e a dinâmica do acidente não foi informada.