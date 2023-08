Ação sobre controle social terá palestras, lançamentos e premiações

Semana de atividades será realizada pela Controladoria-Geral do Distrito Federal desta segunda (14) a sexta-feira (18)

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) está preparando uma série de atividades para promover o controle social. Entre esta segunda (14) e sexta-feira (18), a 1ª Semana de Controle Social trará palestras, lançamentos e premiações, com o objetivo de apresentar os conceitos relacionados ao tema e divulgar as ações e projetos desenvolvidos.

O evento contará com o lançamento de um site exclusivo, que reunirá as principais ferramentas para a participação da população, além de premiações e campanhas que incentivam os cidadãos a se envolverem ativamente com o Governo do Distrito Federal (GDF).

O controlador-geral do DF, Daniel Lima, acredita que a semana será extremamente produtiva e contribuirá para disseminar temas importantes relacionados ao controle social. “Nosso objetivo é levar o conhecimento sobre o trabalho realizado pela CGDF para a sociedade, conscientizando, engajando e incentivando os participantes a construírem uma sociedade mais participativa e vigilante”, explicou.

Programação diversificada

A abertura da Semana de Controle Social será marcada pelo lançamento do site Controle Social. Nesse espaço, os participantes poderão ter acesso aos cursos oferecidos, projetos e premiações criados pela CGDF.

No dia 15, a oficina Governança de Serviços Públicos será ministrada pela Ouvidoria-Geral do DF. No dia 16, serão empossados os novos membros do Conselho de Transparência e Controle Social. Além disso, nos dois dias será apresentada a série Minuto Controle Social, com vídeos de cerca de 60 segundos cada, trazendo dicas práticas sobre como utilizar o Portal da Transparência do DF, exercer o controle social e entender a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Outro destaque da CGDF, o Controlcast retorna durante a Semana de Controle Social com seu segundo episódio. O podcast da Controladoria-Geral trará especialistas no assunto para discutir sobre o tema. O lançamento do segundo episódio está previsto para quinta-feira (17).

Para encerrar a semana, no dia 18, ocorrerá a entrega do Prêmio Essencial. O concurso convidou universitários a escreverem um artigo sobre os dez anos da Lei de Acesso à Informação (LAI) no Distrito Federal. Os três melhores artigos serão premiados em dinheiro, de acordo com o edital. O primeiro colocado receberá R$ 4 mil, enquanto o segundo e terceiro lugares receberão R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

O primeiro lugar foi para a universitária Maria Patrícia Soares Tomaz, autora do artigo O Governo do Distrito Federal e a Lei de Acesso à Informação: um direito fundamental. A grande vencedora do prêmio também leva para casa o troféu Prêmio Essencial.

O segundo lugar ficou para Carlos Alexandre Alves da Cunha, e o terceiro, para Juscelina Carvalho Nobre de Andrade. Cada um ganha respectivamente R$ 3 mil e R$ 2 mil, além do troféu Prêmio Essencial.

Serviço

1ª Semana de Controle Social

→ Segunda (14) – Lançamento do site Controle Social

→ Terça (15) – Lançamento da Oficina Governança de Serviços

→ Quarta (16) – Posse dos novos membros do Conselho de Transparência e Controle Social

→ Lançamento da série Minuto Controle Social

→ Quinta (17) – Controlcast: Educando crianças para construir adultos mais participativos

→ Sexta (18) – Entrega do 2º Prêmio Essencial.

Com informações da Agência Brasil