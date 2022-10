Ação promovida pelo SLU promove conscientização sobre o descarte correto de lixo no DF

Outro objetivo da mobilização, é alertar sobre os dias e horários das coletas naquela região e tirar dúvidas sobre esse serviço

Visando a sensibilização dos moradores do DF, sobre a correta separação dos resíduos, a equipe de educação ambiental do Serviço de Limpeza Urbana criou a ação “Mobilização em Ação”. A grande mobilização reúne equipes de mobilização das cooperativas, das empresas que prestam serviço de coleta e das administrações regionais para conversar com moradores e comerciantes sobre como separar os resíduos para as coletas convencional e seletiva. Na próxima sexta-feira, 21 de outubro, a ação vai passar no Trecho 1 do Sol Nascente. Já em novembro, a agenda começa dia 4, em Altiplano Leste, dia 11 será na região de Arniqueiras, e dia 25 de novembro, é dia do Trecho 3 Sol Nascente receber uma edição.

O SLU pretende chamar atenção ao passar nas ruas com um carro de som em um grande movimento de conscientização. Segundo informações da empresa, a ação ocorre geralmente pela manhã, às sextas-feiras. Os mobilizadores passam de porta em porta conversando com as pessoas. Nas ações, são entregues panfletos e imãs de geladeira, com informações sobre as coletas de lixo, e orientações sobre separação de resíduos.

Já foram feitas 12 edições desta ação, das quais, duas ocorreram em Ceilândia, e uma em cada uma das seguintes regiões administrativas: Sobradinho, Gama, São Sebastião, Vila Planalto, Guará, Sudoeste, Paranoá, Varjão, Samambaia e Brazlândia.

A depender das demandas das próprias administrações regionais, o SLU escolhe as áreas para receber a ação, que pode ser até alguns dos pontos de descarte irregular identificados pelas equipes de operação do órgão. Na feira de Ceilândia, a própria administração verificou no local um grande problema com o descarte de resíduos e restos de frutas e verduras, e então fez a demanda.

De acordo com o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, a equipe de mobilização está treinada e capacitada para conversar com os moradores, comerciantes, tirar dúvidas e esclarecer qualquer tipo de informação. Além do Mobilização em Ação, o diretor conta que o SLU tem diversos projetos importantes de educação ambiental, como a peça de teatro Gurizito, que promove de forma lúdica a educação ambiental com as crianças.”Fazemos esse trabalho para ajudar a população a fazer a coisa certa. Tudo isso porque não adianta o SLU investir em cooperativas e centros de triagem se, em casa, a população não separar o seu resíduo”, frisa. Por isso, Silvio explica que as equipes da ação estão nas ruas com o objetivo de educação e conscientização. “Reforçando a importância desse gesto simples, mas que tem um grande impacto ambiental, social e econômico”, complementa.