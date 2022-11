Ação preventiva e corretiva prepara Jardim Botânico para as chuvas

Manutenção de vias e limpeza de canaletas de escoamento de água levam mais qualidade de vida para os moradores do bairro

Uma das vias mais movimentadas do Bairro Itaipu 33, no Jardim Botânico, passou por manutenção na última sexta-feira (11). O início da temporada de chuva provocou erosão na pista não pavimentada, prejudicando não só o acesso a algumas residências, como também à Igreja Rainha da Paz. A reforma, feita por quatro servidores, foi concluída em um dia.

“Usamos o asfalto retirado no processo de fresagem de várias vias do Distrito Federal para fazer a correção da pista”, contou Leandro Cardoso, coordenador do Polo Leste do programa GDF Presente. “Trituramos o material e espalhamos pela estrada de 1,5 km de extensão. A compactação é feita pelos próprios veículos que transitam por lá.”

Além do asfalto triturado, a pista ganhou três lombadas que vão reduzir a velocidade com que a água desce. “É uma área de declive acentuado; a chuva causava muitos estragos na pista”, comenta o administrador do Jardim Botânico, José Elias de Jesus. “Essa obra vai beneficiar em torno de 80 famílias que vivem na região”.

Foto: GDF Presente

A equipe do GDF Presente também trabalhou, durante a última semana, na prevenção de inundações na Avenida do Sol. As canaletas de drenagem de água pluviais da via, uma das mais importantes do Jardim Botânico, foram limpas. O serviço foi executado por dez reeducandos do projeto Mãos Dadas, uma iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

Com informações da Agência Brasília