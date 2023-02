Ação Mulher no Campo leva atendimento a Brazlândia na sexta (10)

Centro Educacional Incra 8 receberá a iniciativa, que oferece à comunidade diversos serviços do GDF gratuitamente

A primeira edição deste ano do programa Ação Mulher no Campo ocorrerá na sexta-feira (10), no Centro Educacional Incra 8, em Brazlândia, das 9h às 13h. A iniciativa, da Secretaria da Mulher (SMDF), tem a proposta de facilitar o acesso da população feminina a diversos serviços públicos, como saúde, trabalho e direitos sociais.

“Estamos integrando as políticas públicas com os interesses da comunidade do campo”Giselle Ferreira, secretária da Mulher

Serão oferecidos cerca de 200 atendimentos às famílias da comunidade rural. Com apoio da administração regional, o evento é aberto ao público e atende uma demanda das participantes do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado, que ocorre bimestralmente com a presença de lideranças femininas do campo.

“Estamos oportunizando às mulheres da região rural um atendimento de qualidade”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Entendemos que o Governo do Distrito Federal precisa ir até quem mais precisa. Dessa maneira, estamos integrando as políticas públicas com os interesses da comunidade do campo.”

Os serviços para atualização e cadastramento no CadÚnico e agendamento para retirar a primeira via do RG estarão acessíveis por meio de senhas a serem retiradas no local. O evento contará ainda com abordagem psicossocial, rodas de bate-papo e espaço para as crianças.

Durante a ação, as mulheres que trabalham com artesanato poderão expor e vender suas peças. Além disso, o local contará com um espaço da beleza, onde as mulheres da comunidade terão acesso gratuito a procedimentos como design de sobrancelha, corte de cabelo e cursos rápidos de estética.



Ação Mulher no Campo

→ Sexta-feira (10), das 9h às 13h, no Centro Educacional Incra 08.

Com informações da Agência Brasília