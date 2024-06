Ação de acolhimento de pessoas em situação de rua segue nesta quinta-feira (27)

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em cinco endereços distintos do Plano Pilo e da Vila Planalto. A ação está prevista para as 9h desta quinta-feira (27) e envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), de Saúde (SES), de Educação (SEE), de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet), de Segurança Pública (SSP), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus). Também participam o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e unidades do Conselho Tutelar.

O DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Sedes e demais pastas, como saúde e de trabalho, se optarem por esses serviços.

No decorrer de toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.

Pontos de ação nesta quinta-feira (27):

1 – Local próximo à Torre de TV;

2 – Setor de Clubes Esportivos Sul – trecho 02 (atrás do Clube Rocha);

3 – Setor de Autarquias Norte (SAUN) – ao lado do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Banco do Brasil (BB);

4 – Vila Planalto (Rua dos Engenheiros);

5 – Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN) – atrás do posto Melhor.

*Com informações do DF Legal