Ação contra a dengue em Vicente Pires tem retirada de mil toneladas de lixo

As equipes do GDF recolheram lixo verde, entulhos, inservíveis e pneus. Com continuidade neste domingo (11), a força-tarefa visa evitar locais de proliferação do mosquito Aedes aegypti

Em sua quinta edição, o Dia D de Combate à Dengue chegou a Vicente Pires neste fim de semana. São dois dias de trabalho intensivo dos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) em enfrentamento à doença. Entre as ações está o mutirão de limpeza, que tem o objetivo de retirar lixos e entulhos de áreas públicas, evitando locais de criadouro do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Só no sábado (10), a operação recolheu 1.115 toneladas de lixo verde, entulho, inservíveis e pneus.

“Nossa equipe está na rua diariamente realizando o trabalho de prevenção e combate ao mosquito. Estamos com uma programação extensa e que apoia o trabalho executado por diversos órgãos de governo. Em Vicente Pires, realizaremos serviços de zeladoria”, explica o secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos.

O trabalho começou pela manhã, quando as equipes percorreram a cidade com 44 caminhões caçamba e 12 pás mecânicas fazendo o recolhimento dos descartes. Só nas áreas do Jóquei Clube, das ruas 3A, 3B e 3C e da Avenida Misericórdia com a Vila São José, foram retiradas 490 toneladas de materiais dispensados.

A operação também se estendeu para o Assentamento 26 de Setembro, por onde passou pelas ruas 1, 2, 3 e 4. Por lá, foram utilizados 27 caminhões basculantes, três caminhões carroceria, sete pás mecânicas e uma retroescavadeira para recolher 625 toneladas.

“Já atuamos constantemente na cidade. Mas essa é uma ação maior, que é importantíssima, porque precisamos combater os possíveis focos do mosquito da dengue na região, que tem tido muitos casos da doença. Também estamos fazendo uma campanha de conscientização da população, que tem dado uma resposta positiva”, afirma o administrador regional substituto, Gil Cardoso.

O serviço segue neste domingo (11) com servidores da administração regional, do Serviço de Limpeza Urbano (SLU), da Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), da Vigilância Ambiental, do Polo Central do GDF Presente e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

