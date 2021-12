Ação conjunta da PMDF com PMGO apreende mais de 2kg de skank

A apreensão é resultado de uma ação conjunta entre as polícias do DF e de Goiás. Três homens acabaram presos

Uma ação conjunta entre as polícias militares do Distrito Federal e do Goiás resultou na prisão de três traficantes e na apreensão de mais de 2kg de Skank – um tipo de alucinógeno mais concentrado – além de R$ 9 mil.

As prisões foram feitas em três etapas. Passavam das 23h dessa segunda-feira (27), quando policiais militares do Tático Operacional Rodoviária (TOR) abordaram um homem trafegando em uma motocicleta pela DF 495 sentido Cidade Ocidental. Dentro do baú da moto havia duas porções grandes da droga.

Durante uma espécie de interrogatório, o motociclista afirmou que recebeu R$ 200 para entregar a droga no Recanto das Emas e que estava retornando com o skank porque o comprador não gostou da “qualidade” da droga.

O homem ainda revelou a identidade de outro suspeito de integrar o seu grupo. De acordo com ele, esse segundo elemento estava em um carro na cidade recebendo dinheiro proveniente da venda de drogas.

Com a ajuda do Batalhão Rural da PMGO, ele também acabou preso. No bolso do motorista, foi encontrado R$ 2 mil e mais R$ 6.7 mil na porta do passageiro. O condutor não soube informar a procedência do dinheiro.

Mas o mais importante da operação ainda estaria por vir naquela noite. Com um terceiro integrante da quadrilha, foram encontrados 2kg de Skank. Ele foi descoberto com a ajuda do Comando de Operações de Divisas da PMGO no lote 15 do Friburgo B, na Cidade Ocidental, onde armazenava a droga. Na casa havia ainda uma balança de precisão e sementes da droga.