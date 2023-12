Ação conjunt entre PMs prende casal suspeito de matar motorista de aplicativo

O crime aconteceu na DF-483, em Santa Maria, e a vítima foi morta com golpes de faca e lançada para fora do veículo

Na noite de ontem (30), por volta das 23h20, policiais militares do Distrito Federal e de Goiás realizaram, em conjunto, a prisão dos responsáveis pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um motorista de aplicativo. O crime aconteceu na DF-483, em Santa Maria, e a vítima foi morta com golpes de faca e lançada para fora do veículo.

A equipe do Batalhão de Choque de Goiás abordou um veículo modelo HB20 no balão do Novo Gama devido a atitudes suspeitas. O condutor estava sem camisa e com as mãos sujas de sangue, acompanhado por uma mulher, e no carro tinha uma faca e um simulacro.

Eles alegaram terem sido vítimas de uma tentativa de assalto, e que estavam a caminho do hospital.

Porém, enquanto a PMGO abordava o motorista suspeito, nas redes sociais já eram compartilhadas mensagens alertando sobre o assalto anterior. A PMDF foi chamada e confirmou a veracidade das informações.

Com base nos relatos dos suspeitos, os policiais localizaram o corpo da vítima na mata às margens da rodovia, já sem sinais vitais. Os suspeitos foram conduzidos à 20ª DP para o registro do flagrante.