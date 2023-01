Academias começam a ter maior movimento no DF

Busca por academias cresce em média 50% neste primeiro mês do ano

Por Vitor Mendonça

Na primeira semana de janeiro, o movimento nas academias do Distrito Federal já começa a ser maior. Muitos, querendo cumprir com as resoluções de ano novo para ter uma saúde melhor, procuram os estabelecimentos com atividades físicas que os ajudarão no objetivo de levar uma vida mais saudável, saindo do sedentarismo.

De acordo com a presidente do Sindicato das Academias do DF (Sindac-DF), Thaís Yeleni, neste primeiro mês do ano, a procura e adesão de novos clientes aumenta em cerca de 50%, sendo um dos melhores em termos de movimento para o setor. O difícil, porém, é manter os novos matriculados dentro da rotina de exercícios ao longo do ano, uma vez que muitos cancelam as assinaturas nos meses seguintes.

Thaís explica que os motivos para a permanência ou não dos clientes varia ao longo do ano, mas que pode ser decorrente tanto do cliente quanto da administração do estabelecimento. “Dependendo do modelo de negócios, as pessoas têm mais incentivo para ir ou não à academia. Na metade do ano muitos já saíram, mas dependendo da abordagem do modelo adotado, conseguem ter mais ou menos adesão para continuarem”, disse.

“Algumas academias colocam mais programações, contratam professores ou treinadores com tipos de acompanhamento diferente. Tudo isso conta na hora de permanecer ou não na academia”, continuou a presidente do sindicato. Sendo este um dos melhores meses de rendimento, segundo ela, o arrecadado no período é importante para a manutenção do negócio ao longo do ano também, principalmente com uma boa administração dos recursos.

Conforme relatou Thaís, os motivos para ir à academia giram, normalmente, em torno de dois principais objetivos: o estético e o da busca pelo bem estar físico e emocional. Quem está focada nos dois propósitos é a estudante de psicologia e funcionária de uma clínica médica, Carol Cardoso, de 20 anos. Ela voltou a treinar nesta terça-feira (3) na academia Portal FitBox, no Jardim Botânico.

“Treino desde os 14 anos, mas tem períodos em que paro de ir para a academia, normalmente por não conseguir manter a rotina ou por falta de tempo”, disse. Conforme explicou, este ano ela entende que será ainda mais difícil conciliar os estudos, trabalho e o tempo dedicado aos treinos, exigindo mais disciplina. Mas ela está confiante de que conseguirá alcançar os objetivos nos próximos meses.

Carol pretende ir à academia todos os dias, mantendo uma rotina recorrente de treinos. “Estou focando no fim do ano, para chegar lá com constância. […] Vir para a academia para mim significa bem estar físico e mental. Me ajuda muito para manter a disposição e ter mais disciplina durante a rotina. Sinto a diferença de quando estou treinando e quando não estou”, afirmou a estudante.

Funcionária na mesma academia, Melissa Dorville Tenório, treinadora de crossfit, conta que janeiro é o mês em que, para além das novas matrículas, há muitos que voltam das viagens de fim de ano nas férias e retornam à rotina comum do ano, incluindo a academia. Depois das festas, muitos focam nos resultados objetivando o carnaval, segundo a profissional.

Quanto aos alunos novos, ela percebe que muitos tentam ir à academia com muita empolgação e tentam montar esquemas de treino diários, com alta intensidade. “Mas o ideal para quem está começando, está sedentário e não está acostumado, o ideal é ir aos poucos, sendo de duas a três vezes por semana, para começar a pegar o ritmo e depois ir aumentando a frequência dos treinos”, destacou.

“A maioria sente mais dores e acaba faltando, porque não estão acostumados. Depois voltam após certo tempo. Mas tudo é uma adaptação, é um novo hábito que se está tentando adquirir, então não é todo dia que vai se ter motivação. O importante é manter a disciplina de ir, mesmo que para fazer os exercícios com menor intensidade, entendendo que é algo bom, que vai trazer benefícios ao longo do tempo”, disse.

Dayane Vieira de Mesquita, também funcionária da academia Portal FitBox, destaca que o movimento cresce em torno de 30% a 40% neste período do ano, sendo um mês de alta. Ela afirma que a porcentagem de pessoas que continuam com os treinos ao longo do ano, porém, é maior que as que desistem. “Costumam fechar o plano anual conosco. De cerca de 10 pessoas que assinam, seis mantêm a constância e permanecem vindo”, pontuou.

Os meses com maior procura, segundo ela, são os de férias, quando muitos têm mais tempo para analisar os planos, fazer aulas experimentais em diferentes horários, entre outros motivos. Por essa razão, julho também costuma ser um mês de bom movimento para o setor. “Na academia, o resultado é a longo prazo, conforme vai praticando. É chato no início, mas o propósito faz continuar”, disse.

Ainda segundo Thaís, presidente do Sindac, a preocupação com a saúde deve ser constante, maior do que com a estética. Assim, aliado à uma boa alimentação, há maior imunidade, maior controle das taxas de colesterol e outros indicadores corporais. “Fazer exercícios e ter uma alimentação saudável é essencial”, afirmou.

O cenário de frequência dos pagantes nas academias do Distrito Federal é um dos melhores do país, conforme acrescentou a presidente do sindicato. “O DF é extremamente saudável, é o mercado mais aquecido proporcionalmente à população. São cerca de 4 a 5 mil habitantes para cada academia existente”, destacou.

A média de praticantes da capital é de cerca de 6% a 7% da população, enquanto proporcionalmente, a média no restante do país é de 3%.