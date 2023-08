Academia Buriti comemora três anos de atendimento

Servidores que frequentam o local terão programação especial durante a semana de aniversário

Criada em agosto de 2020, em pleno cenário da pandemia, a Academia Buriti, destinada a servidores do GDF, faz aniversário neste domingo (13). Para comemorar, sua equipe preparou um cronograma de atividades. Entre segunda (14) e sexta-feira (18), haverá aulas especiais e desafios dentro das modalidades de exercício oferecidas.

O espaço, que funciona no térreo do Anexo do Buriti, é coordenado pela Subsecretaria de Saúde Física do Servidor Público (Subativ), vinculada à Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Cerca de 3 mil servidores participam das atividades da academia, que incluem defesa pessoal, boxe, karatê, muay thay, jiu-jítsu, ginástica funcional, condicionamento físico, move dance, tai chi chuan, yoga, alongamento e flexibilidade.

Benefícios

’Tais práticas contribuem para aprimorar a concentração, disciplina, autoconfiança e a capacidade de lidar com o estresse, habilidades essenciais para os servidores públicos, que enfrentam desafios diários no ambiente de trabalho”, resume o secretário de Fazenda substituto, Marcelo Alvim.

Os benefícios vão além das atividades físicas, pois os alunos também têm acesso gratuito a avaliação física de bioimpedância, consultas com uma nutricionista voluntária e acesso a auriculoterapia, o que permite uma abordagem completa à saúde.

“Com uma abordagem centrada no bem-estar e na saúde integral dos servidores, a academia busca criar uma experiência enriquecedora, enaltecendo a importância de cada servidor e reconhecendo suas contribuições significativas para o serviço público’’, resume a subsecretária de Saúde Física do Servidor Público, Denise Parreira.

Para obter mais informações sobre como se inscrever nas aulas, entre em contato pelo telefone (61) 3313-8136 ou pelo e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília